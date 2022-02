Campagne zurichoise : Ces alpagas cherchent un terrain et un toit pour les abriter

Un couple de Zurichois doit se séparer de ses animaux car l’enclos qui a été aménagé pour eux n’a pas eu l’aval des autorités. Tout devra être démoli.

En effet, Mirko Schiesser et sa compagne les ont installés sur un terrain de 2500 m² qui leur appartient près de chez eux. Ils leur ont construit un abri et ont même posé une roulotte de chantier pour eux, comme ils l’expliquent à «20 Minuten».

Pas de permis déposé

Le hic, c’est que le couple n’avait pas pensé au permis de construire pour ces installations. Et la demande déposée ultérieurement auprès du Canton a été rejetée. Motif: l’enclos est situé dans une zone agricole où il est interdit de construire. De plus, cet élevage d’alpagas n’est qu’un hobby. Or une zone agricole est prévue pour des exploitations qui relèvement uniquement d’agriculture.

Du coup, enclos, abri et roulotte devront être démolis d’ici à fin mars. Et le couple ne va pas faire recours, pour des raisons financières, a-t-il expliqué. Ce qui fait que le sort de ces alpagas est très incertain. Le couple cherche désormais des pâturages près de chez lui pour pouvoir continuer à s’occuper de ses animaux. Il a également lancé un appel sur Facebook. Mais malgré de nombreux messages de soutien, rien ne s’avère concluant et Mirko Schiesser est désemparé. «Nous sommes vraiment très tristes et ne savons pas quoi faire pour l’instant», conclut-il.