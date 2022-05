CHAUFFARD: Ces amendes étaient vraiment très salées

10. Un conducteur de BMW britannique: 4000 francs

En 2006, l’homme d’affaires Ronald Klow s’est fait prendre au volant de sa BMW en train de rouler à 156 km/h alors qu’il utilisait son téléphone portable, comme l’a rapporté la BBC. D’après la police écossaise de Fife, il s’agissait de la vitesse la plus élevée jamais enregistrée par leurs radars. Cela lui a valu une amende de 3000 livres sterling, ce qui équivalait à l’époque à environ 4000 francs, et un retrait de permis d’une durée d’un an. Au moment des faits, Ronald Klow conduisait une BMW M3 CSL, icône de construction légère de 360 ch.

9. Un motard canadien: 12’000 francs

Au Canada, les amendes pour excès de vitesse sont généralement assez élevées et il n’est pas rare de se voir remettre une contravention de 1000 dollars. En 2010, un motard canadien a même été condamné à une amende de 12’000 francs pour pouvoir conserver son permis de conduire. Si vous prévoyez de passer vos prochaines vacances au Canada, gardez toujours à l’esprit que les amendes peuvent atteindre 10’000 francs en Ontario, voire 25’000 francs dans la province d’Alberta.

8. Un touriste à Dubaï: 47’000 francs

Un touriste britannique qui visitait Dubaï en 2010 a, en quelques jours, réussi à accumuler des amendes à hauteur de 47’000 francs en circulant à bord d’une Lamborghini de location. Comment y est-il parvenu? Il a tout d’abord été flashé à 150 mph (environ 240 km/h) sur la route Sheikh Zayed. Le lendemain, il s’est fait prendre à plusieurs reprises par différents radars sur une route et a dû s’acquitter de douze amendes au total. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une seule contravention, 47’000 francs représentent tout de même une somme considérable, à laquelle sont venus s’ajouter près de 29’000 francs pour récupérer le véhicule qui avait été immobilisé.

7. Un homme d’affaires finlandais: 60’000 francs

En Finlande, le montant d’une amende pour excès de vitesse est indexé sur les revenus du contrevenant pour éviter que les plus fortunés se croient tout permis juste parce qu’ils ont les moyens de payer des sommes insignifiantes à leurs yeux. C’est ainsi que l’homme d’affaires Reima Kuisla s’est vu infliger une amende de 60’000 francs pour un excès de vitesse d’à peine 14 km/h dans une zone limitée à 50 km/h.

On notera qu’en 2002, un dirigeant du géant finlandais des télécommunications Nokia a été frappé d’une amende de 130’000 francs. Mais comme il a pu prouver que ses revenus avaient baissé, il n’a finalement pas dû payer la totalité de cette somme. Depuis, le directeur de Nokia détient néanmoins le record de l’amende la plus élevée dans les pays nordiques.

6. Un magnat suédo-finlandais: 71’000 francs

Le millionnaire et homme d’affaires finlandais, Anders Wiklöf, a été frappé par la dure réalité lorsqu’il s’est fait prendre à 71 km/h dans une zone à 50 km/h alors qu’il se rendait à une remise de prix à bord de sa Bentley. Il a dû payer une amende de 71’000 francs. Morale de l’histoire: rouler vite ne vaut pas le coup, du moins pas quand on est à la tête d’une banque en Finlande, car la facture est alors vraiment salée.

5. Un millionnaire australien: une Lamborghini Gallardo

Les lois australiennes sont strictes, très strictes, surtout quand il s’agit de «hooning», c’est-à-dire d’imprudence au volant. Preuve en est la saisie d’une Lamborghini Gallardo d’une valeur de 200’000 francs appartenant à un millionnaire australien. Or, ce dernier ne se trouvait même pas au volant, mais son mécanicien. Parti faire un petit tour avec le bolide, celui-ci s’est fait pincer par la police australienne en train de rouler à une vitesse de 99 km/h dans une zone limitée à 43 km/h. Le propriétaire de la Gallardo a toutefois pu récupérer son véhicule.

4. Un magnat de l’emballage finlandais: 217'000 francs

Sans conteste, la Finlande n’est pas le pays idéal pour les amateurs de cylindrées. En 2004, l’un des hommes les plus fortunés de Finlande, héritier d’un empire de l’emballage de viande, a dépassé de 27 km/h la limitation de vitesse dans une zone à 30 km/h et a dû s’acquitter de la somme de 217’000 francs. Un montant somme toute supportable pour quelqu’un dont les revenus annuels s’élèvent à près de huit millions de francs.

3. Un propriétaire suisse de Ferrari Testarossa: 290’000 francs

Avoir le pied lourd peut aussi coûter très cher en Suisse, où les amendes sont également basées sur les revenus de l’automobiliste. En 2008, un riche récidiviste a été prié de passer à la caisse. À plusieurs reprises, le millionnaire a fait crépiter les radars au volant de sa Ferrari Testarossa, sans l’arrêter pour autant. Jusqu'à ce que la police voie rouge et inflige au fortuné chauffard une amende de 290'000 francs. Sa fortune s'élevait alors à 22 millions de francs. Le propriétaire de la Ferrari a ainsi établi un nouveau record en Suisse. Jusqu'en 2008, ce dernier avait été détenu par un conducteur de Porsche zurichois dont l’amende s’était élevé à près de 150'000 francs.

2. Un conducteur suédois de Mercedes: 1 million de francs

Nous sommes en 2010. Un jeune homme d'affaires suédois réalise alors son rêve de posséder une Mercedes SLS AMG flambant neuve. Il réceptionne personnellement le véhicule à Affalterbach, en Allemagne, et rentre dans son pays. Sauf que la police locale a pris une photo souvenir de sa voiture sportive, lancée à plus de 200 km/h. La police savait qu'il roulait à plus de 200 km/h, car c'était la vitesse maximale indiquée sur leurs appareils de mesure. C’était sans compter sur la nouvelle génération de radars de la police suédoise qui attendaient leurs victimes quelques kilomètres plus loin, sur la même route, où le nouveau propriétaire de la SLS s’est fait flashé à près de 300 km/h. Lorsqu'il a été arrêté, le conducteur a déclaré à la police: «Je crois que le compteur de vitesse de la nouvelle voiture est défectueux». Ce n'était évidemment pas le cas et il a été condamné à une amende de près d'un million de francs.

1. Le fils d’un millionnaire hollandais: une Bugatti Veyron

En 2010, Michel Perridon, directeur de Trust International BV, a prêté à son fils la première Bugatti Veyron importée aux Pays-Bas. Le jeune homme s’est immédiatement emparé du volant de l’hypercar d’une valeur de deux millions et d’une puissance de 1200 ch et est parti en trombe. La virée était cependant de courte durée, car le jeune homme s’est fait pincé roulant à 100 km/h dans une zone limitée à 50 km/h et a dû rentrer chez lui à pied. La confiscation de véhicules est une forme de sanction courante aux Pays-Bas. On ignore malheureusement si Michel Perridon a pu récupérer sa Veyron.