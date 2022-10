En Suisse aussi: Ces anciennes prisons sont devenues des lieux de rêve

Vous avez toujours eu envie de passer une nuit derrière les barreaux, par simple curiosité? C’est désormais possible! Ces cinq anciens établissements pénitentiaires transformées en hôtels proposent un hébergement en cellules, sans les menottes. L’un d’entre eux se trouve même en Suisse.

1. L’île de Mamula, au Monténégro

L’île monténégrine de Mamula, située en mer Adriatique, est non seulement classée au patrimoine mondial de l’Unesco, elle a aussi un sombre chapitre dans son histoire: la forteresse construite sur l’île en 1853 a servi de prison et a même été un camp nazi, dans lequel des gens ont été torturés pendant la Seconde Guerre mondiale.

Mais depuis peu, la prison a fait peau neuve pour devenir un hôtel de luxe flambant neuf, équipé de 32 chambres et suites au décor raffiné ainsi que de plusieurs restaurants, bars, un spa, une piscine, une plage et d’un mémorial en souvenir du passé.

2. L’auberge Celica Art, à Ljubljana

En 1882, une caserne a été construite dans l’actuelle capitale slovène de Ljubljana. Celle-ci a servi de prison militaire à l’armée austro-hongroise pendant plus de 100 ans. Depuis 2003, ce triste bâtiment s’est paré de couleurs et est devenu l’Hostel Celica Art, un lieu où convergent des touristes du monde entier.

Les vingt cellules d’antan et les six dortoirs ont été réaménagés et rénovés par plus de 80 artistes internationaux. Les barreaux d’origine aux portes et aux fenêtres ont été conservés en souvenir de cette sombre période.

3. L’auberge Barabas, à Lucerne

En Suisse aussi, il existe un établissement d’hébergement au passé criminel. De 1862 à 1998, l’auberge Barabas a eu la fonction de prison centrale de Lucerne et a accueilli de nombreux hors-la-loi. L’un d’entre eux, qui a d’ailleurs donné son nom à l’auberge, était l’artiste et objecteur de conscience Barabas. Par ennui, ce dernier a peint sa cellule avec tous les sujets qui lui manquaient au cours de sa détention: les voyages, l’argent, les femmes et le vin. Son oeuvre d’art est encore visible aujourd’hui.

Les 60 anciennes cellules ont toutes été rénovées et sont équipées de tout le confort. De la chambre double pour criminels VIP à la cellule dortoir à six lits en passant par la cellule à deux lits, tout y est. On y trouve également de quoi se sustenter. Les hôtes n’ont pas à craindre d’être mis au pain et à l’eau: l’auberge sert un copieux petit-déjeuner avec des ingrédients faits maison.

4. Le Four Seasons Hotel dans le quartier de Sultanahmet, à Istanbul

La prison construite en 1918 à côté du palais de justice d’Istanbul a vu passer plus d’un artiste célèbre et plus d’un opposant politique. Dans la cour intérieure, une colonne de marbre, sur laquelle sont gravés les noms d’anciens détenus, témoigne de cette époque.

Aujourd’hui, le bâtiment néoclassique abrite le Four Seasons Hotel. Malgré sa transformation luxueuse, des éléments structurels de la prison sont toujours visibles un peu partout dans l’hôtel, notamment les portes en bois d’origine et les couloirs voûtés.

5. L’hôtel Katajanokka, à Helsinki

Entre 1837 et 2002, d’innombrables détenus ont purgé leur peine dans l’actuel prestigieux Hotel Katajanokka de la capitale finlandaise. Parmi eux, l’ancien président finlandais, Risto Ryti, et le Premier ministre Väinö Tanner, emprisonnés à la suite d’un procès pour responsabilité de guerre.

Après d’importants travaux de transformation et de rénovation, l’hôtel a ouvert ses portes en 2007. Aujourd’hui, l’ancien établissement pénitentiaire est également un haut lieu de réception, notamment pour les mariages et les anniversaires.