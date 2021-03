France : Ces anciens tweets qui reviennent hanter Sarkozy

La condamnation de l’ex-président était à peine prononcée que déjà, les internautes exhumaient certaines de ses déclarations prenant aujourd’hui une teinte terriblement ironique.

La mémoire de Twitter est infaillible, et les internautes impitoyables. À peine la condamnation de Nicolas Sarkozy annoncée lundi, d’anciens posts devenus terriblement ironiques ont été exhumés. Pour rappel, l’ex-président a été condamné à trois ans de prison, dont un an ferme, pour corruption et trafic d’influence, un jugement sans précédent en France. Sarkozy a d’ores et déjà fait savoir qu’il ferait appel.