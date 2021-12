Achats – Ces arnaques et litiges qui vous agacent

À peine la frénésie des achats de Noël passée que les consommateurs sont tentés par les soldes. Avec parfois de mauvaises surprises au bout du compte. « J’ai acheté en ligne une machine à laver en promotion, mais j’attends toujours la livraison et qu’on me rappelle » , dénonce une Vaudoise désemparée face au manque de nouvelles, cinq semaines après sa commande . E lle n’est pas la seule à être irritée par des achats qui ne se déroulent pas comme prévu, puisque ce genre de litiges arrivent en tête du classement établi par les associations de protection des consommateurs .

Un marchand doit-il honorer une offre promotionnelle? « Le vendeur est en principe lié à la réduction de prix qu’il a indiqué e , répond Jean Tschopp, juriste et responsable de la FRC Conseil. Il peut s’en libérer en spécifiant des réserves expresses, par exemple en i ndi q uant q ue l’article au tarif réduit est disponible que jusqu’à épuisement du stock ou durant un certain délai uniquement .» Contactée, la c haîne d’origi n e allemande incriminée par notre lectrice vaudoise s’est finalement excusée, a rembours é l ’achat et a proposé une réduction sur une autre machine, ne pouvant pas livrer celle commandée . Un remboursement qui ne permettr a pas à la cliente de laver son linge à bas prix.