Journée de la bonne action: Ces associations suisses font le bien

1 / 21 L’association Beagle-Gesellschaft Schweiz s’occupe des chiens et des propriétaires de chiens dans le besoin. Cela comprend par exemple la prise en charge gratuite des animaux en cas de maladie de leur propriétaire, l’aide à l'éducation ou le placement. DR L’Association Hypnose Humanitaire aide ceux qui aident. Elle forme et accompagne les personnes avant, pendant et après des missions humanitaires. Souvent, l’association accompagne les travailleurs humanitaires pour les aider à surmonter les expériences traumatisantes et à les laisser derrière eux. DR Les bénévoles d’Engelskleider reconvertissent des robes de mariée pour confectionner de petits vêtements funéraires pour les bébés morts-nés. DR

Les associations sont un élément important de la vie sociale et culturelle en Suisse. S’engager dans une association, c'est faire partie d’une communauté. Nous vous présentons un peu plus en détail cinq associations qui ont ancré les bonnes actions dans leur culture et font le bien autour d’elles.

Momo donne de son temps

L’association Momo s’engage depuis 2015 pour le bien commun à Ilanz, dans les Grisons, et compte déjà plus de 100 membres. L’idée de base – tout comme leur nom – vient du livre de Michael Ende intitulé «Momo», qui raconte l’histoire d’une jeune fille qui donne de son temps en écoutant et en réconfortant les autres. Comme le personnel soignant de la clinique pour enfants et adolescents de l’hôpital cantonal des Grisons manque généralement de temps, l’association Momo donne le sien: du temps pour rire, pour jouer, pour bricoler, pour s'émerveiller, pour vivre des expériences. Elle soutient ainsi bénévolement les jeunes patients de la clinique dans leur processus de guérison.

Des solutions en faveur du climat à la Fête cantonale zurichoise de gymnastique

Lors de la Fête cantonale zurichoise de gymnastique, qui aura lieu du 16 au 25 juin à Dägerlen, l’accent sera mis non seulement sur les activités gymniques, mais aussi sur la réflexion sur la durabilité et les actions durables. L’association organisatrice KTF Wyland 2023 accordera une place importante aux produits locaux, évitera autant que possible les produits jetables et proposera davantage de menus végétariens. Elle travaille également en étroite collaboration avec les transports publics afin de réduire l’empreinte carbone des personnes qui se rendent sur place. De nombreuses compétitions, de grands moments et des défis durables – à retrouver sur l’application My Blue Planet et à réaliser sur place – attendent les visiteurs au cours des deux week-ends.

Des petites visites pour soulager la solitude

En novembre 2021, Chloé Leuenberger et Cyprien Lovis ont fondé l’association Les P’tites Visites , qui vise à apporter un soutien moral et empathique à toutes les personnes souffrant de solitude ou d’isolement, indépendamment de leur âge et de leur situation. Des visites discrètes ont lieu sur demande, enrichissant la vie grâce à l’échange humain et atténuant la solitude. Lors de la «Journée de la bonne action», l’association sera présente à la Coop, route de Porrentruy 9 à Alle (JU), avec café et limonade, offrant, en plus de petites attentions, une écoute aux habitants du village.

Des coupes de cheveux gratuites pour retrouver la joie de vivre

«Ensemble, nous sommes moins seuls», telle est la devise de la Barber Angel Brotherhood . Cette association coupe gratuitement les cheveux et la barbe des personnes en situation de pauvreté, en Suisse et dans le monde entier. Les coiffeurs consacrent bénévolement beaucoup de temps à leurs clients et ont déjà offert de nouvelles coupes à plus de 40’000 personnes. «Les sourires et les visages rayonnants à la fin des missions nous rendent heureux et humbles», déclare Susanne Hänni, membre du comité. Les nouvelles coupes de cheveux permettent de redonner un peu de joie de vivre et de rendre les gens un peu plus heureux.

Promouvoir la culture au Tessin

L'objectif est de redonner vie au village grâce au travail bénévole. Cela doit se faire par le biais de différentes activités dans les domaines de la culture, des loisirs et du sport et favoriser la vie communautaire du village. L'association est ouverte à tous les habitants de Bedano, tous peuvent participer au projet et promouvoir la culture par le biais d'activités organisées spécialement à cet effet.

Des citoyens engagés de Bedano (TI) ont fondé l’association Insieme per Bedano (Ensemble pour Bedano) le 17 mars 2022. L’objectif est de redonner vie au village par le biais du bénévolat. Cela doit se faire via diverses activités dans les domaines de la culture, des loisirs et du sport, ainsi qu’en favorisant la vie communautaire du village. L’association est ouverte à tous les habitants de Bedano, chacun peut participer au projet et promouvoir la culture à travers des activités organisées spécialement à cet effet. Le 6 mai, Insieme per Bedano proposera son aide à tous les clients de la Coop située Via Carvina 7 à Taverne. Dès 9h du matin, les membres de l’association seront sur place pour aider les habitants à faire les courses et porter leurs sacs.

