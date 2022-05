Journée de la bonne action : Ces associations suisses œuvrent pour le bien

Nous avons voulu connaître les bonnes actions menées par les associations suisses. De nombreuses personnes et organisations s’engagent de manière bénévole et désintéressée. Aujourd’hui, nous vous en présentons quelques-unes.

1 / 12 Elle sauve des hérissons en détresse: l’association SOS Hérissons-Chablais. Lutte contre les conséquences des addictions: une manifestation de l’association Besso Pulita. Manger et payer selon ses moyens – c’est possible au food truck de l’association API.

La Suisse compte un grand nombre de personnes qui s’engagent bénévolement. En très peu de temps, l’appel lancé par «20 minutes» a suscité de très nombreuses propositions de la part de la communauté. Voici à présent une sélection d’associations et d’organisations qui vise à montrer toute la diversité du bénévolat en Suisse.



Des personnes à mobilité réduite retrouvent un sentiment de liberté

Ils offrent aux personnes à mobilité réduite un sentiment de liberté: Les Motards du Monde.

L’association «Les Motards du Monde» a été créée par des motards, pilotes de quads et de trikes expérimentés afin de permettre aux personnes à mobilité réduite de profiter elles aussi des joies d’une virée au guidon d’une machine sympa. Ainsi, les excursions, les moments de convivialité, mais aussi la conduite de ces belles machines font partie de leur programme.

Avec leurs quads et leurs trikes, «Les Motards du Monde» répondent particulièrement bien aux besoins des personnes à mobilité réduite. En fonction des capacités de chacun et chacune, l’association peut également mettre à disposition une machine spécifique. Le «Handitrike», développé par l’association, peut même être piloté par les personnes intéressées elles-mêmes.

Des personnes d’ici tendent la main à des personnes d’ailleurs

Elle facilite l’intégration des personnes issues de l’immigration: l’association PAIRES de Lausanne.

Les échanges et rencontres entre les personnes issues de l’immigration et celles vivant en Suisse depuis longtemps sont bien trop rares. Cela complique l’intégration dans la société. Afin de briser cette barrière, le projet PAIRES a été créé à Lausanne. L’association repose sur le principe de base suivant: mettre en relation des personnes nouvellement arrivées en Suisse avec des résidentes et résidents suisses afin de faciliter aux premières l’accès à notre culture et à nos coutumes.

Plus de 450 tandems ont été créés depuis 2017. Et depuis 2019, près de 40 cours particuliers privés ont été mis en place. Les différents binômes regroupent des hommes et des femmes âgés de 17 à 77 ans et de plus de 50 nationalités différentes.

Des bénévoles prennent soin des fourmis des bois

Les fourmis sont une composante importante de l’écosystème suisse: fourmis des bois lucernoises.

Les insectes, et plus particulièrement les fourmis, participent de manière fondamentale à la santé de la nature. L’association lucernoise de protection des fourmis des bois «Luzerner Waldameisen-Schutz» a pour vocation d’attirer l’attention sur ces précieux êtres vivants, de les soigner et de les protéger. C’est pourquoi l’association s’occupe de l’entretien des colonies de fourmis dans la région de Lucerne et prend des mesures de protection afin de préserver les nids de fourmis des bois existants et de créer des conditions idéales pour leur survie.

La sensibilisation de la population représente une tâche importante de l’association afin de promouvoir la conservation des sites abritant des fourmis des bois. En été 2022, les journées de la nature sur le Rigi et les excursions dans la biosphère de l’Entlebuch constitueront les temps forts de l’année, au cours desquels les personnes intéressées pourront en apprendre davantage sur la fourmi des bois.

Des particuliers s’engagent au Cameroun

Ashia se mobilise au Cameroun pour les enfants et leurs familles: Katja Bruhin, Gregory Feh Bigala et Felix Bruhin.

Ashia est une association caritative à but non lucratif fondée par Katja et Felix Bruhin. Cette association vient en aide aux personnes démunies au Cameroun, et surtout aux enfants. Les fonds récoltés par l’association sont utilisés pour financer du matériel scolaire, des frais de scolarité mais aussi la construction de bâtiments scolaires.

Ashia procède également à des forages d’eau dans des villages reculés et construit des puits. L’association a construit des hôpitaux, achemine des consommables, des équipements médicaux et des aides aux personnes handicapées au Cameroun. Les enfants malades peuvent bénéficier d’un traitement ou d’une opération. De plus, les familles démunies sont soutenues de manière ciblée et les enfants souffrant de malnutrition sont accueillis dans le cadre du programme mère-enfant d’Ashia.

Les animaux maltraités n’auront plus jamais rien à craindre

Au service des animaux maltraités: le refuge pour animaux Casa Orizzonti.

Très souvent, les animaux sont tout simplement à la merci des hommes et femmes. Malheureusement, cela entraîne régulièrement des maltraitances et des actes de cruauté envers les animaux. L’association Casa Orizzonti, implantée près de Bellinzone, recueille les animaux maltraités, les soigne avec amour et les rééduque au refuge.

Les animaux accueillis au centre ayant souvent subi de grandes souffrances, tant physiques que psychologiques, il n’est pas toujours facile d’établir une relation avec eux. De ce fait, la plupart des animaux restent toute leur vie au centre, car l’adoption n’est dans la plupart des cas pas envisageable en raison du traumatisme qu’ils ont subi. Toutefois, les personnes qui leur rendent visite sont toujours les bienvenues.

La responsabilité parentale après un divorce ou une séparation

L’association «Verein für elterliche Verantwortung» s’engage en faveur des familles en situation de séparation ou de divorce: VeV Suisse.

L’association «Verein elterliche Verantwortung» (VeV) propose son aide aux parents touchés par une séparation ou un divorce dans la gestion de leur situation. Elle accorde une attention particulière à la situation des enfants concernés, qui n’ont souvent pas leur mot à dire dans ce genre de situation et dont les conditions globales doivent être améliorées.

Le VeV veille à ce que les enfants puissent avoir une relation de qualité égale avec leurs deux parents. Les mères et les pères bénéficient d’un soutien pour optimiser les démarches en cas de séparation ou de divorce, pour les questions de procédure et pour discerner les aspects factuels et émotionnels de leur situation. Les parents reçoivent également un soutien professionnel et une aide pour pouvoir ensuite se débrouiller seuls.

