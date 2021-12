JO d’hiver : Ces athlètes qui rêvent d’imiter «Rasta Rockett»

Venus de pays où il ne neige pas, comme la Jamaïque, des athlètes se battent pour réaliser le critère qualificatif pour les Jeux olympiques de Pékin. Pour montrer que rien n’est impossible.

Le géant, discipline la plus prisée

«Je me souviens très bien de la première fois où je suis sorti skier sans moniteur. Je suis tombé 27 fois en une seule descente. Mais je me suis dit, bon, c’est juste le début. Si la prochaine fois je réussis à tomber moins de 27 fois, ce sera déjà un progrès. Et c’est ce qui s’est passé», raconte-t-il à l’AFP. Et il n’a jamais lâché depuis. «Je deviens obsédé», ajoute-t-il, affirmant avoir skié plus de... 450 jours au cours des deux dernières années.