Bien-être – Ces bains thermaux donnent envie de voyager en Suisse

Un centre thermal est un atout pour une station de ski. Ces temples du bien-être peuvent même devenir une destination à part entière comme le prouvent certains des établissements que nous avons sélectionnés

Bogn Engiadina Scuol (GR)

Ce centre de bien-être se trouve tout à l’est de la Suisse, dans le canton des Grisons. Le bassin extérieur offre une vue sur les Alpes de Basse Engadine. L’établissement s’est spécialisé dans le rituel du bain romano-irlandais, né de la fusion de deux traditions européennes. Les Romains étaient des inconditionnels de la relaxation dans des bains de vapeur chauds souterrains, tandis que les Irlandais ne juraient que par les vertus d’un air sec et chaud.

Mineralbad & Spa, à Samedan (GR)

Proche de Saint-Moritz et Pontresina, Samedan est une petite localité de Haute Engadine qui gagne à être connue. Notamment pour ses bains thermaux. Ceux-ci se trouvent dans le centre historique, dans un bâtiment jouxtant une église baroque. Le bassin intérieur est un bijou design dont les murs sont habillés de carreaux émaillés.

Fortyseven, à Baden (AG)

Le centre a ouvert ses portes en novembre dernier après 10 ans de travaux. Le vaste bâtiment signé Mario Botta est taillé à la mesure des 2000 ans de tradition thermale qui ont donné son nom à la ville argovienne: 5 bassins intérieurs et 3 extérieurs. Ici, l’eau jaillit naturellement des sources à une température de 47°C. En Suisse, c’est la plus haute concentration en minéraux.

Bains minéraux & Spa, Kaltbad (LU)

Ne vous fiez pas au nom du lieu, Kaltbad, qui signifie «bain froid». On se baigne dans une eau à 34°C. Ce centre rattaché à l’hôtel Rigi Kaltbad est aussi une réalisation de l’architecte tessinois Mario Botta. Les installations se composent de deux zones: les bains minéraux et un spa, réservé aux plus de 16 ans. Les bains minéraux comportent entre autres un bassin intérieur et extérieur, un bain de vapeur aux herbes et une salle de repos, avec en prime une vue magnifique sur les Alpes.

Thermes de Loèche-les-Bains (VS)

C’est la plus grande destination thermale des Alpes. Les bains thermaux (28°C à 43°C) sont alimentés par de l’eau chaude revitalisante et riche en minéraux. Des douches en cascade, des buses de massage, des bains de remous et une grotte en pierre naturelle.

Bains de Saillon (VS)

Le centre comprend quatre piscines thermales (chauffées entre 28 et 34°C), un espace bien-être Carpe Diem (saunas, bains vapeur), un centre de soins, un espace fitness. À découvrir aussi: la rivière thermale (de 32°C à 34°C). Les baigneurs peuvent se laisser entraîner par le courant et tester en route la grotte aquatique avec les bains de remous.

Les bains d’Ovronnaz (VS)

Voué au thermalisme et au wellness, le site est connu pour son climat tonifiant. Ses piscines thermales (deux en plein air), dont la température varie entre 32 et 35°C, sont réputées. L’établissement dispose d’un hammam, d’un sauna et d’un fitness.

Anzère Spa & Wellness (VS)