Ces baskets à deux balles se revendent plus de 1000 francs

Lidl a écoulé une gamme de vêtements pas chers en moins d’une journée. Les prix à la revente ont flambé.

L'enseigne de distribution allemande Lidl a vendu de manière confidentielle une collection de vêtements et d’accessoires aux couleurs de sa marque (jaune, bleu et rouge). Les produits, écoulés à des prix très raisonnables, s’arrachent comme des petits pains à la revente et les prix flambent, relève «Le Parisien» .

Cette fois, les internautes se sont emballés pour une ligne de vêtements et d’accessoires (chaussettes, t-shirts, claquettes, baskets) aux couleurs de la marque, proposée à de tout petits prix et en très petites quantités. Environ 4 euros pour des claquettes et moins de 13 euros (14 francs) pour une paire de baskets. Les produits n’ont été proposés qu’en Belgique et aux Pays-Bas et se sont rapidement retrouvés en rupture de stock.