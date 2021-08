style - Ces bijoux vont pimper vos AirPods

Porter des AirPods, oui, mais avec style! C’est la devise de marques qui proposent des boucles d’oreilles à fixer sur l'hélix (partie supérieure) ou sur le lobe. «Mara Paris est connue pour ses bijoux d’oreilles qui créent des illusions. C’est comme ça que j’ai conçu le Pod Cuff. Au début, c'était juste pour moi et mes proches. Quand je les portais dans la rue à Paris, les gens me demandaient des informations, me complimentaient. Alors, j’ai voulu les partager avec tout le monde. C'est comme ça que Mara Paris est née, d'ailleurs», raconte Ayça Özbank Taşkan, sa créatrice.

Beaux et pratiques

S'adresser à un nouveau public

Pour Paired Earwear, l’objectif est différent. La marque française a vu le jour lorsque sa cofondatrice, Kate Fichard, malentendante depuis ses 4 ans, a souhaité des bijoux pour embellir ses prothèses auditives. La première collection a été présentée au festival d'Hyères en 2018. La gamme comprend notamment des éléments qui s'adaptent aux appareils auditifs, aux réducteurs de bruit et aux AirPods, disponibles en cinq nuances: argent, or, noir, or rose et bleu métallisé (env. 195 francs). «Ces coques en laiton se fixent sur l’appareil auditif sans jamais en altérer les performances», explique la marque, qui espère que ces bijoux d’écouteurs contribueront à changer le regard du public sur les aides auditives.