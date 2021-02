En janvier, Thomas «ZooMaa» Paparatto mettait un terme soudain à sa carrière au sein de la Call Of Duty League à cause d’une vieille blessure à la main. Un cas loin d’être unique à haut niveau dans l’e-sport, comme le confirme Kevin Rosianu, doctorant à l’Institut des sciences du sport de l’Unil.

Les atteintes se situent surtout au niveau des membres supérieurs. Les plus fréquentes sont le syndrome du canal carpien, qui consiste en une irritation des tendons du poignet, le «mouse elbow», qui est une tendinite au niveau du coude, et les blessures de type posturale. Les maladies psychiques, comme les troubles anxieux ou la dépression, peuvent aussi survenir.

Les blessures physiques et psychiques liées à la surcharge d’entraînement sont de même nature que celles qui surviennent dans les sports traditionnels. Il existe toutefois une différence évidente en termes de traumatologie dans la mesure où les accidents sont peu fréquents dans l’e-sport, à l’exception notable des Exergames, ces jeux qui engagent l’entier du corps comme «Just Dance». On entend aussi souvent parler de l’addiction aux jeux vidéo ou de l’isolement social. Mais un encadrement adéquat suffit à réduire considérablement le risque d’addiction, et l’e-sport est très souvent pratiqué en équipe, au sein de communautés massives de joueurs et de joueuses.