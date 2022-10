Rappel de produits : Ces bonbons au cassis peuvent provoquer de petites blessures

Des parties durcies de certaines pastilles vendues chez Migros peuvent entraîner de petites blessures à la bouche et à la gorge.

En accord avec Swissmedic, Migros a annoncé lundi procéder à un rappel préventif de lot de bonbons au cassis. Le fabricant F. Hunziker + Co AG a fait part de la présence de morceaux durcis dans les produits concernés. Il s’agit de matières premières cristallisées utilisées dans la fabrication de ces produits.

De petites blessures au niveau de la bouche et de la gorge ne peuvent pas être exclues. Migros demande aux personnes ayant acheté ces produits de ne pas les consommer. Seuls les produits du lot L2117 (voir ci-dessous), consommable jusqu’au 9 juin 2023, sont concernés. Les produits de tous les autres lots et avec une autre date de péremption peuvent être consommés sans inquiétude, précise Migros. Les produits concernés peuvent être rapportés dans les points de vente et leur prix d’achat sera remboursé.