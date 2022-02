Economie circulaire – Ces brocantes sont des paradis pour les chineurs soucieux de l’environnement

En donnant une deuxième vie aux objets, les brocantes contribuent à préserver l’environnement et représentent aussi un terrain de jeu intéressant pour les chasseurs de bonnes affaires. Armée du Salut

Les brocantes incarnent les temples du shopping de l’économie circulaire. C’est là qu’atterrissent les meubles, les vêtements, les assiettes et les verres qui ne sont plus utilisés par les uns, mais peuvent en revanche être recherchés par d’autres. Elles se profilent en outre souvent comme des mines d’or en matière de curiosités, d’antiquités et d’objets rares.

Tout ce qui se retrouve à la brocante n’est toutefois pas forcément ancien. Une part des marchandises provient également de débarras d’appartements. Avec un peu de chance, il est donc possible d’y faire de bonnes affaires. Quant aux brocantes, elles sont toujours reconnaissantes de pouvoir acquérir des objets en bon état dont on n’a plus besoin.

Une partie des brocantes est gérée par des organisations caritatives, telles que l’Armée du Salut ou Caritas. Les recettes des ventes sont destinées à des œuvres de charité. Il faut dire que leur engagement humanitaire est inscrit de longue date dans l’histoire, la première brocante ayant été créée en 1891 à Bielefeld, en Allemagne, à des fins sociales.

La sélection que nous vous proposons ici ne donne qu’un petit aperçu du vaste monde des brocantes. Dans toute la Suisse, des centaines d’entre elles attendent que leurs objets trouvent preneurs. Elles valent vraiment toutes la peine d’être visitées, car elles prouvent que les marchandises d’occasion ne sont pas inutiles.

Bärner Brocki, Berne

Bärner Bröcki

La Bärner Brocki serait la première et donc la plus ancienne brocante de Suisse, puisqu’elle existe depuis le 19e siècle. Elle est gérée par l’institut de réadaptation GEWA, qui permet aux gens de retrouver le chemin du travail. Elle offre un vaste choix de tout ce dont on peut avoir besoin.

Brocki auf dem Wolf, Bâle

Brocki auf dem Wolf

Avec ses 2500 m2, la Brocki auf dem Wolf compte parmi les plus grands espaces d’exposition de la région bâloise. Cette brocante possède du caractère et le magasin offre un grand assortiment. On peut même y trouver un piano à queue. Il y a aussi une boutique en ligne.

Brocki-Land Dietikon (ZH) et Zufikon (AG)

Brocki-Land

Les citadins zurichois regrettent encore l’une des brocantes les plus fascinantes de la ville: le Brocki-Land. Celle-ci n’a toutefois pas disparu, mais s’est dédoublée: un Brocki-Land se trouve désormais à Fahrweid-Dietikon, l’autre à Zufikon. Les halles sont immenses et on peut y faire de nombreuses bonnes affaires, notamment dans le secteur des meubles.

Gloryland, Chavannes-près-Renens (VD)

Gloryland

Cette brocante porte bien son nom: au sein des 2400 m2 de Gloryland, on peut découvrir des meubles en très bon état, de la vaisselle, de nombreux vêtements, mais aussi des objets singuliers. La brocante clinquante de Suisse romande.

La brocante de l’Armée du Salut, dans toute la Suisse

Armée du Salut

Il faut bien admettre qu’il ne s’agit pas ici d’une banale brocante: l’organisation caritative gère plus de 19 lieux en Suisse, chacun proposant une offre impressionnante de marchandises. Voici une petite sélection: Bienne (super assortiment), le quartier industriel de Zurich (grand choix de vêtements), Einigen, près de Spiez (la plus belle), Wetzikon (avec 3500 m2, la plus grande brocante de Suisse) et beaucoup d’autres, également en Suisse romande.

Les brocantes Emmaüs, dans toute la Suisse

Emmaüs

L’association caritative Emmaüs gère également plusieurs brocantes à travers la Suisse, proposant des produits de première qualité à des prix abordables. L’argent récolté permet de soutenir divers projets d’aide humanitaire en Suisse et à l’étranger. Nous recommandons entre autres la brocante Emmaüs Abbé Pierre à Dübendorf (emmaus-zh.ch), la brocante Emmaüs Rivera (emmaus-ti.ch) et la brocante Emmaüs Etagnères (emmaus-vd.ch)

Brockenhaus du col du Brünig

Brockenhaus Brünig Passhöhe

Il se fait appeler Grümpel-Sepp et gère certainement la brocante de Suisse située à l’altitude la plus élevée: la Brockenhaus Brünig Passhöhe. Meubles, bibelots, cloches de vache, tapis, trophées de chasse, vieilles machines à coudre et à écrire – on y trouve aussi bien des objets utiles que des curiosités. La brocante est une mine d’or, surtout pour ceux qui aiment le rustique.

Brocante Toni, Glaris

Brockenstube Toni

Toni Umzugs SA est à la fois une entreprise de déménagement et l’exploitant d’une grande brocante à Glaris. Chaque semaine, de nouvelles marchandises sont proposées à des prix avantageux, indique son site internet. Outre des livres, des lits, des vêtements, des meubles et bien d’autres objets encore, vous pourrez aussi vous procurer une carriole (photo).

Les Catishops au Tessin

Catishop Chiasso

Au Tessin, Caritas gère ses propres brocantes, appelées Catishops, sur cinq sites: à Locarno, Chiasso, Pregassona, Giubiasco et Pollegio. Outre les marchandises habituelles, on peut également y découvrir des antiquités et des meubles restaurés.

Gross-Brocki Buchs

Gross-Brocki Buchs

S’étendant sur 2000 m2, le Gross-Brocki Buchs est un bon terrain de jeu pour les amateurs de bonnes affaires et les chasseurs d’objets vintage. D’«Ikea à Rolf Benz» (citation du site internet), il y en a pour tous les goûts. On passe sans transition des meubles les moins chers aux plus chics, mais aussi aux vêtements, aux antiquités et aux autres produits de qualité. Tout est en bon état, bien entretenu et à des prix corrects.

Brocantes HIOB

HIOB