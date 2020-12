Offrir un cadeau utile à ses proches, c’est bien. Soutenir une bonne cause par la même occasion, c’est encore mieux. Tout cela est possible grâce à une attrayante plateforme numérique nommée Zalando Greenhouse .

L'expérience se concentre sur huit marques européennes telles que Closed, Designers Remix et House of Dagmar, qui ont chacune conçu une partie de la collection capsule. L’interface de Zalando invite les clients à rencontrer les créateurs de mode. Ces derniers donnent eux-mêmes quelques explications sur leur démarche. Grâce aux photos et au design, cela rend la présentation plus vivante. Il est donc encore plus facile de prendre de bonnes décisions.