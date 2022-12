Un Noël durable: Ces cadeaux peuvent être offerts sans avoir mauvaise conscience

Les cadeaux équitables et durables font plaisir à ceux que l’on aime, mais aussi à la nature et aux personnes qui les fabriquent.

Suivant comment, les cadeaux que l’on offre peuvent donner mauvaise conscience. Leur production, leur emballage et leur transport entraînent en effet parfois beaucoup d’émissions de CO 2 . Et plus ils viennent de loin, plus leur impact sur l’environnement sera important. En outre, les cadeaux peu onéreux sont souvent le résultat de mauvaises conditions de travail et de salaires ridiculement bas lors de leur fabrication.