Ces cardigans nous donnent envie d’être en automne

Tout ce qui est petit est mignon. Les marques et les influenceuses mode l’ont bien compris. Les it-girls d’Instagram nous offre une leçon de style en arborant des modèles plus ou moins colorés.

Même ambiance pour le label Lorna Ruby. Ce cardigan fleuri est l’un de leurs best-sellers. Comme l’influenceuse Francesca Saffari (ci-dessous), on peut le porter avec un chemiser à col Claudine XXL.

Chez & Other Stories, on préfère jouer la sobriété en proposant un cardigan uni qui, on doit le dire, passe crème.