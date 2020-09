Ces célébrités assument leurs vergetures en maillot

Les vergetures peuvent apparaître à différents endroits du corps. Sur la poitrine, sur les fesses, sur le ventre… On les voit d’autant plus en été, à la plage ou à la piscine.

Ashley Graham

Jameela Jamil

Il n'est pas étonnant que l'actrice et militante Body Positive montre elle aussi son corps sans essayer de flouer ses followers. «Les vergetures des seins sont une chose normale et magnifique. J'en ai sur tout le corps et je leur donne des petits noms», a écrit la star de 34 ans.

Gizele Oliveira

Plus surprenante, la photo de l'ancienne mannequin Victoria’s Secret. On voit la Brésilienne de dos, au bord d'une piscine à Los Angeles, avec des vergetures sur les fesses (faire défiler le carrousel).

Kourtney Kardashian

Kayla Itsines

Lexi Mendi

La blogueuse voyage est toujours en vadrouille et forcément, souvent en maillot de bain. Elle a publié une photo en écrivant ceci: «J'ai failli supprimer cette photo... uniquement à cause de mes vergetures. J’ai réalisé ce que j’étais en train de faire et je n'arrivais pas à croire que je me sois laissée aller à un tel manque de confiance en moi pour quelque chose de si naturel!»