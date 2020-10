Fribourg : «Ces centaines de poules en mauvais état, ça fait mal au cœur»

Un camion transportant des gallinacés a perdu son chargement samedi matin. Deux patrouilles de police sont intervenues.

La scène est assez insolite et le malheureux conducteur de camion a dû connaître un grand moment de solitude samedi peu avant 11h quand une partie de son chargement est tombé du véhicule sur la route de Bourguillon, à Fribourg. «J’ai vu au moins 200 poules dont certaines étaient sorties de leur cage. Le conducteur avait l’air stressé. Ses poules aussi», a indiqué un lecteur-reporter. «Je ne suis pas végétarien mais ça me faisait mal au cœur de voir certaines poules écrasées et d’autres en mauvais état, totalement immobiles alors qu’elles étaient à l’air libre. Peut-être sont-elles trop grosses ou trop stressées», a poursuivi le témoin. Selon lui, le camion transportait au moins 300 gallinacés. Il dit avoir également vu un autre automobiliste qui s’est arrêté pour prêter main forte à l’infortuné chauffeur de poids lourd.