sagas - Ces centenaires n’ont vraiment pas pris une ride

En 1921, l’humanité recommençait à respirer après un conflit mondial et la Grippe espagnole qui, un siècle plus tard, fait étonnamment écho à la crise sanitaire que nous subissons aujourd’hui. Cette décennie, baptisée (au champagne) les Années folles, a été caractérisée par l’euphorie, la licence et l’essor industriel. C’est dans ce contexte qu’il y a exactement 100 ans naissaient les marques Gucci et Alessi ainsi que le Chanel N°5. Chacun dans son domaine – maroquinerie, design industriel, parfumerie – incarne toujours l’élégance européenne sans n’avoir rien perdu de son éclat.

Gucci (presque) sans faux plis

«House of Gucci» est un des films les plus attendus de l’année (sortie prévue fin novembre). Ridley Scott a réuni une brochette de stars, dont Lady Gaga, pour interpréter les protagonistes de l’assassinat de Maurizio Gucci, le 27 mars 1995 à Milan, commandité par sa future ex-femme qui voulait toucher l’héritage. L’entrepreneur italien était à la tête d’un fleuron de la péninsule, la maison fondée en 1921 à Florence par son grand-père, le maroquinier Guccio Gucci.

Par la suite, la marque s’est diversifiée dans le prêt-à-porter et les accessoires de mode. Le hic, c’est qu’après des années florissantes, Gucci s’est ringardisée et le scandale précipita son déclin, puis sa vente. Sa renaissance a été le fait d’un jeune designer américain, Tom Ford, qui a su raviver l’esprit porno chic dans les pubs et les collections du label. L’actuel directeur artistique, Alessandro Michele, lui aussi, a fait de l’enseigne italienne un étendard du cool en surfant notamment le gender fluid et le granny chic.

Alessi carène la cuisine

Voici une autre success-story transalpine, elle aussi écrite par une famille. En 1921, Giovanni Alessi crée la fonderie qui porte son nom. Il faudra attendre la génération suivante, avec son fils Carlo à la direction, pour voir opérée la transition vers le design industriel. En 1945, il dessinera lui-même un service à thé en métal, première création iconique du spécialiste des arts de la table et des ustensiles.

Le presse-agrumes Juicy Salif (1990) dessiné par Philippe Starck. Alessi

Par la suite, des grands designers et architectes de renom ont signé des pièces devenues des classiques contemporains qui s’exposent aussi bien dans les musées que dans les cuisines des esthètes. Les années 1980 et le début des années 1900 sont un moment faste où la société diffuse une série des objets culte. Citons la bouilloire Il Conico (1986) d’Aldo Rossi, le presse-agrumes Juicy Salif (1990) de Philippe Starck, réputé pour sa beauté et sa piètre efficacité, ainsi que le tire-bouchon Anna G (1994) d’Alessandro Mendini qui donne l’impression d’animer une marionnette quand on débouche une bouteille de vin.

Dans le sillage du N°5

Ce parfum Chanel n’a pas une histoire. Il en a plusieurs et il faudrait un livre pour les raconter toutes. Il y a d’abord une formule, signée Ernest Beaux, fracassante de modernité grâce à son bouquet (rose, ylang-ylang, jasmin) associé à une généreuse rasade d’aldéhydes (molécules de synthèse). C’est Coco Chanel, elle-même, qui a choisi l’échantillon numéro 5 et qui, suprême audace en 1921, le baptisa ainsi. Le N°5 a longtemps été le numéro 1 des ventes de parfum dans le monde. La couturière et la famille des actuels propriétaires de la marque s’étaient d’ailleurs disputé la poule aux œufs d’or. Ce succès a été soutenu par une fabuleuse machine à rêves échafaudée par les équipes marketing durant des décennies. Dans des spots publicitaires de légende, cousus main par des cinéastes, des stars internationales ont vanté et alimenté le mythe.