Ces chansons qui augmentent votre productivité

Dans le cadre d’une étude, le site de vente en ligne OnBuy.com a analysé des playlists de Spotify aux titres tels que «Motivational» ou «Concentration». Trois mille personnes ont ensuite été invitées à accomplir dix tâches en une heure – dans un premier temps sans musique, puis une nouvelle fois en écoutant leurs chansons préférées des playlists.

Après cela, la société a examiné combien de tâches avaient été réalisées avec quelles chansons – et les morceaux qui nous accompagnent le plus en télétravail. Sans aucune musique, les participants ont accompli en moyenne cinq tâches en une heure.

Les chansons les plus productives

Les chansons les plus productives de l’étude sont «My Love» de Sia, «Real Love» de Tom Odell et «I Wanna Be Yours» des Arctic Monkeys. Les participants ont en moyenne accompli six des dix tâches qui leur avaient été confiées durant le temps imparti en écoutant ces morceaux.

Les morceaux «Secret Garden» de Bruce Springsteen et «Don’t Worry Be Happy» de Bobby McFerrin sont également motivants. Ils ont également permis aux participants d’effectuer six des dix tâches.

Les chansons les moins productives

L’étude a également démontré que le nombre de BPM («beats per minute», c’est-à-dire de battements par minute) était déterminant: plus il est bas, plus la chanson est productive. «My Love», la chanson la plus productive, n’a que 62 BPM et est donc très lente.

Les chansons classées comme particulièrement improductives lors de l’étude sont «Roar» de Katy Perry (180 BPM), «Dancing With Myself» de Billy Idol (176 BPM), la pire étant: «I’m So Excited» des Pointer Sisters (184 BPM). Lorsque ces chansons ont été passées, les participants n’ont résolu que deux des dix tâches.