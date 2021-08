science : Ces chauves-souris gazouillent et chantent comme des bébés

Une espèce présente en Amérique centrale communique en reproduisant les mêmes caractéristiques que le babillement humain, révèle une étude publiée dans «Science».

«Gazouillement»

Les babillements de 20 bébés chauves-souris ont été enregistrés au Costa Rica et au Panama entre 2015 et 2016 par la chercheuse Ahana Fernandez, également affiliée au musée d'Histoire naturelle de Berlin, qui a passé des heures avec elles dans la forêt.

Des sessions de sept minutes

Plus de 55’000 syllabes produites ont été analysées. Et les caractéristiques universelles du babillage chez les nourrissons humains ont pu être retrouvées chez les chauves-souris. Par exemple, la répétition, l'absence de sens, mais aussi le fait que ces vocalisations suivent un certain rythme. De plus, comme chez les humains, la courbe d'apprentissage n'est pas linéaire.