Coupe du monde 2022: Ces cinq Lions indomptables attendent la Suisse de pied ferme

Le capitaine et buteur Vincent Aboubakar (à gauche) et l’attaquant Karl Toko-Ekambi font partie des fers de lance de la sélection camerounaise.

Le joueur phare: Frank Zambo Anguissa

Frank Anguissa est le moteur et joueur vedette de la sélection camerounaise. Le joueur clé de Naples, leader du Championnat d’Italie, est impressionnant à la récupération et dominant en tant que joueur «box to box». «Zambo» est un des leaders des Lions indomptables avec le gardien André Onana et le capitaine Vincent Aboubakar. À 26 ans, il vit la meilleure saison de sa carrière.