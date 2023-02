Equipements en option: Ces cinq systèmes d’aide à la conduite  sont incontournables

Le freinage automatique d’urgence

Lorsqu'on demande aux automobilistes quelle est l'aide à la conduite électronique la plus importante dans une voiture, la plupart cite le freinage automatique d'urgence. Dans le meilleur des cas, celui-ci n'est certes jamais utilisé, mais quand il l'est, il peut sauver des vies. Grâce à des capteurs et des caméras, le système détecte une situation critique, par exemple un risque de collision avec le véhicule qui précède. Dans un premier temps, le conducteur est averti par un signal optique, sonore ou par l’actionnement des freins. S'il ne réagit pas, le système électronique déclenche un freinage d'urgence. La plupart des nouveaux modèles de voitures de tourisme sont équipés de série du freinage automatique d’urgence, qui peut souvent être ajouté aux modèles plus anciens. Les systèmes plus sophistiqués détectent également les piétons et les cyclistes.