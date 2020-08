il y a 58min

Neuchâtel Ces citoyens qui veulent faire la justice eux-mêmes

Des jeunes anonymes estiment nécessaire de se substituer à la police face à la hausse de la petite criminalité dans les rues de la ville. Lors d’une entrevue, ils expliquent leur démarche, alors que des politiciens s’en inquiètent.



de Abdoulaye Penda Ndiaye, Pauline Rumpf

Après un pic de larcins au mois de juillet, des interpellations ont visiblement permis de faire baisser les vols ces trois dernières semaines, indique la gendarmerie neuchâteloise. KEYSTONE

Le rendez-vous a été pris, par le biais d’un intermédiaire, à quelques encablures du château de Neuchâtel. C’est avec une prudence de Sioux, masques Covid-19 dissimulant une partie de leurs visages et lunettes sombres, que Seb* et Alex*, deux hommes d’une trentaine d’années, m’ont abordé avant de m’inviter à nous installer sur un banc non loin de là: un endroit discret sans passage, qui offre une vue imprenable sur le lac. «C’est ici que nous venions le soir avec les copines quand nous étions ados», rigolent-ils comme pour rendre l’ambiance moins chargée.

«L’insécurité que nous vivons aujourd’hui à Neuchâtel est inacceptable. Nous ne pouvons tolérer que nos parents aient peur de se faire agresser quand ils font leurs courses, que des personnes âgées se fassent détrousser et malmener, que des collégiens se fassent racketter», amorce Seb. Pour mettre fin à cette spirale de criminalité, Seb, Alex et d’autres jeunes de la ville ont décidé de s’organiser pour faire changer la peur de camp.

Plus de 180 personnes interpellées Neuchâtel, comme Genève, connaît une nouvelle criminalité depuis quelques mois. Ce sont principalement des jeunes originaires d’Afrique du Nord qui s’adonnent à des vols à l’arraché, parfois avec violence, selon la police cantonale. Elle a créé une task force et identifié 184 personnes distinctes mais souvent sans pièce d’identité et se disant mineures. Le travail de la justice devient donc compliqué, et les renvois empêchés. Cependant, selon la gendarmerie citée par «ArcInfo», après un pic de larcins au mois de juillet et une série d’interpellations, les vols ont bien diminué depuis trois semaines environ.

«Il y a deux semaines, nous avons pris en filature quelques groupes de personnes originaires du Maghreb. Dans la rue, ils avaient le regard du chasseur qui cherche sa proie. Nous leur avons donné un premier avertissement en leur disant que nous les avions repérés et qu’ils devaient arrêter», raconte Seb. Mais d’après Alex, le discours a été beaucoup plus frontal: «Vous dégagez d’ici ou on vous démonte. On leur a donné quelques claques mais ils n’ont pas fait d’histoire et ont obéi. C’était vers la place Pury.»

Une deuxième rencontre musclée aurait eu lieu le lendemain. «Ils nous ont menacés avec des cutters mais ont fini par prendre la fuite», poursuit Alex. «Ils sont sans foi ni loi et dépouillent d’honnêtes citoyens. Nous ne les laisserons plus faire», défend Seb. Selon lui, au cours de la quinzaine écoulée, il y aurait eu au moins cinq frictions entre les «jeunes en colère» et les voyous présumés.

«Parmi nous, il y a des Suisses et des étrangers, des gens de droite et de gauche. Il y a toutes les sensibilités. C’est l’amour de notre ville qui nous réunit.» Seb et Alex disent ne pas être favorables à la justice populaire mais estiment que «quand la famille, les amis et les concitoyens sont menacés, il faut réagir. Puisque les politiques qui devraient bouger ne le font pas, on y va. On a reçu du soutien dans la population.»

En démocratie et dans un État de droit, cette attitude n’est pas acceptable, rappelle le porte-parole de la gendarmerie Georges-André Lozouet dans «ArcInfo», qui reprenait une information de RTN. «C’est la porte ouverte à la violence et à l’injustice.» La police a interpellé plusieurs de ces «justiciers», et condamne cette initiative.