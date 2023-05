Jazz Correia s'est exprimée ses problèmes de couple

Ces affirmations ont donné naissance à d’affreuses rumeurs d’infidélité, que la starlette de téléréalité a balayées dans une story le 25 mai 2023. «Je ne vous ai jamais parlé de maîtresse. Ce sont des blogueurs qui vous ont parlé de maîtresse. Je peux vous confirmer et vous assurer qu’il n’y a jamais eu de maîtresse», a-t-elle affirmé. La Française de 30 ans a tout de même reconnu que son mari avait eu de bien mauvaises fréquentations. «Laurent a pété un plomb et s’est mis à traîner avec plein de mecs et plein de meufs et ces clochardes-là ont adoré traîner avec mon mari. Je suis heureux qu’il ait retrouvé son cerveau et sa tête, qu’il soit revenu. Maintenant, je ne vous dis pas que les choses sont faciles, c’est petit à petit», a-t-elle raconté.