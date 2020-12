Qu’ont en commun Filiberte (Sandra Salina), Diva (Esther Rizzo), Marlo (Marylène Rouiller) et Peugeot (Olivier Maüsli)? Ces quatre clowns professionnels apportent du rire et de la détente dans des institutions gériatriques vaudoises pour le compte de l’association Fil rouge. Ils interviennent en duo lors de leurs prestations quasi personnalisées où ils font appel à la musique, à la danse et à l’improvisation théâtrale. «Nous créons des bulles de détente par l’humour et la poésie pour réveiller la vie et procurer de la joie. Nous remontons le moral des troupes. Ce qui n’est pas de trop dans la période actuelle», sourit la clown yverdonnoise Sandra Salina.