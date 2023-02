Suisse : Ces clubs de foot mis en difficulté à cause des aides Covid

La Confédération avait annoncé cet automne que des clubs de Super League et de Challenge League devraient rembourser un total d’environ 4 millions de francs liés aux aides Covid distribuées en 2021. Qui devrait rembourser quoi? Pour l’instant, personne ne se risque à donner des noms ou des détails, constate samedi «Schweiz am Wochenende». L’hebdomadaire alémanique a tout de même eu accès à des rapports d’activité de certains clubs.

Ils indiquent combien d’argent public a été perçu et donne un ordre de grandeur de ce que pourraient devoir rembourser les dirigeants. Pour le FC Bâle, c’est 1,15 million, le FC Saint-Gall, 780’000 francs, et 160’000 pour le FC Lucerne. En Challenge League, les clubs de Thoune et de Wil ont touché respectivement 343’000 et 100’000 francs.