vacances en Suisse - Ces coins du Valais ont un petit air du… Maroc!

Des fruits gorgés de soleil

La vallée du Drâa est un ruban vert filant à travers le désert marocain. Au bord de la rivière éponyme qui y coule poussent dattes, olives, amandes et abricots. En Valais, c’est le Rhône qui offre un sol fertile aux vallées ensoleillées. Grâce à lui, le canton regorge de cultures fruitières, notamment amandes et abricots .

Curiosités architecturales

Les murs ocres du Palais de la Bahia, à Marrakech, se détachent dans le bleu du ciel; l’architecture se caractérise par des mosaïques colorées, d’innombrables arcades et de larges cours intérieures. Surplombant Brigue, le Palais Stockalper (photo en tête de l’article) possède lui aussi un cloître à arcades dans sa cour intérieure et des tours de granit surmontées de bulbes, à l’image des palais d’Orient...

Sous le firmament

Au fil de l’eau

On les appelle «seguias» au Maroc et «bisses» en Valais. Ces canaux d’irrigation à ciel ouvert ont fait leurs preuves dans les Alpes comme dans le désert: au Maroc, ce sont les artères vitales des palmeraies et, en Valais, celles des champs et des pâturages. Ces structures spectaculaires serpentent à travers tous les terrains imaginables. En les longeant, on découvre le Valais sous son meilleur jour.