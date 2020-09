Pluie et froid à Roland-Garros«Ces conditions m’avantagent», assure Wawrinka

Plus c’est lourd et froid, mieux c’est pour Stan Wawrinka,

Et d’aborder le volet psychologique: «Quand le court est aussi lent, je peux me concentrer sur mon jeu, sur ce que je sais faire. Je peux être agressif, décrocher des frappes lourdes sur chaque balle, des deux côtés. Je ne pense à rien d’autre qu’à mon tennis et ça me convient parfaitement.»