Ces conseils vous mettront dans l’ambiance de Noël

Se mettre dans l’ambiance de l’avent peut prendre différentes formes. Voici comment éveiller vos cinq sens pour Noël.

Avec de la musique

Marre de Mariah Carey et son tube «All I want for Christmas is you» ou de «Last Christmas» de George Michael? En les entendant au supermarché, au café et dans les grands magasins, on ne peut plus les écouter. Alors, voici cinq chansons que vous n’avez certainement pas entendues depuis longtemps ou pas encore assez souvent.

Bette Midler - «Cool Yule»

Chuck Berry - «Run Rudolph Run»

Tom Petty - «It’s Christmas All Over Again»

Darlene Love - «All Alone On Christmas»

Elton John - «Step Into Christmas»

Avec un film

Trouver un film de Noël, rien de plus facile. Le choix de films kitsch est presque infini. Il faut de la neige, du romantisme, de bonnes vibrations et, bien sûr, une fin heureuse. Quels sont les films qui entrent en ligne de compte? Selon nous, les cinq suivants créent une atmosphère particulièrement agréable sans être trop mielleuse.

«The Holiday»

«Love Actually»

«Le miracle de la 34e rue»

«Esprit de famille»

«Maman, j’ai raté l’avion»

Un peu de douceur

Au tour du sens du toucher, car la saison hivernale a beaucoup à offrir en matière de douceur. Si vous n’êtes pas en forme, vous risquez de vous geler les mains au stand de vin chaud. Il n’est donc pas étonnant que le moral soit en berne. Mieux vaut miser sur des vêtements qui tiennent le plus chaud possible.

Si vous voulez vous blottir loin du lit, portez ce manteau d’hiver de Superdry, 183 fr. 20 sur Zalando Zalando Le Père Noël préfère le rouge, mais l’orange est définitivement plus cool: bonnet en cachemire mélangé, de COS, Fr. 89. COS

Par ici, les biscuits

Il paraît que les goûts se discutent. Pas à Noël. Là, nous voulons de la cannelle, de la cardamome, de la vanille, du gingembre et du glaçage sucré et collant, à appliquer avec précision sur les étoiles à la cannelle faites maison. Prenez des notes et transformez dès que possible la cuisine en un atelier de pâtisserie de Noël qui tourne à plein régime.

Pexels EKATERINA BOLOVTSOVA

Recette pour les étoiles à la cannelle (env. 50 pièces)

3 blancs d’œufs

250 g de sucre en poudre

2 cm³ de cannelle

1 pincée de sel

350 g d’amandes moulues

Préchauffer le four à chaleur tournante à environ 125°. Battre les blancs d’œufs avec la pincée de sel jusqu’à ce que la consistance soit épaisse et crémeuse. Tamiser peu à peu le sucre en poudre et l’incorporer.

Mettre environ 8 cuillères à soupe de blancs en neige dans un petit récipient et les réserver au frais pour les badigeonner plus tard. Mélanger la cannelle aux amandes moulues et l’incorporer au reste des blancs en neige.

Étalez la pâte terminée sur une épaisseur d’environ 0,5 cm, découpez des étoiles et placez-les sur une plaque de cuisson. À l’aide d’un petit pinceau de cuisine, mettre le reste des blancs en neige sur chaque étoile et les cuire pendant environ 15 minutes. Laisser refroidir et déguster.

Pour chatouiller le nez

Ça sent peut-être les biscuits, les branches de sapin et la mandarine. Nous ajoutons encore du pin, de la cannelle et de la vanille au mélange. Et que sent votre Noël? Ce qui est bien, c’est qu’avec l’aide de bougies parfumées, nous composons nous-mêmes l’odeur qui flotte dans l’air.