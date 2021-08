Beauté à petit prix - Ces cosmétiques à moins de 20 francs que les stars adorent

Les stars et la beauté c’est une longue histoire d’amour. Il y a celles qui lancent leur propre marque (Kylie Jenner, Rihanna, Lady Gaga) ou celles qui sont toujours à l’affût d’un soin exclusif, pointu et totalement inconnu du grand public. Victoria Beckham et Priyanka Chopra, par exemple, ne jurent que par la marque Augustinus Bader. Chiara Ferragni, Hailey Bieber et Kim Kardashian raffolent, elles, du label Dr. Barbara Sturm. Le hic, c’est que chaque flacon de ces deux marques allemandes coûte plus de… 250 francs!