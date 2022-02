Neuchâtel – Ces couples qui ne se quittent pas du boulot au dodo

Marianne était active dans le milieu culturel, Peter dans l’informatique jusqu’au moment où l’ingénieur a été licencié. «J’ai eu envie de faire quelque chose de plus manuel. J’ai toujours été intéressé par la bière artisanale», raconte Peter. «Ma galerie d’art manquait de clientèle, j’ai décidé de fermer boutique et de tenter l’aventure avec Peter», poursuit Marianne. Ces deux brasseurs font partie des quatre couples résidant dans le canton de Neuchâtel, interviewés par arcinfo à l’occasion de la Saint-Valentin. «C’est sûr, ce projet nous rend plus forts», indique le binôme. Les deux comédiens Cathy et Baptiste Adatte ont créé en 2003, le Zap Théâtre à La Chaux-de-Fonds. Ils évoluent souvent en duo dans les pièces qu’ils réalisent. «Parfois on se tape dessus, mais on évite le visage, afin que ça ne se voit pas», s’amuse Baptiste, qui a laissé le sérieux dans les vestiaires.