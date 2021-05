Vaud - «Ces critiques sont indignes de ce parlement»

Le gouvernement vaudois a répondu à l’interpellation du député socialiste Alexandre Rydlo, intitulée «Infractions manifestes à la Vaudoise Arena de Malley ». En cause, l’attitude qu’aurait eue le Service cantonal de l’emploi face aux employés du chantier du centre sportif qui s’étaient plaints, dans une lettre en décembre 2019, de manquements graves et de violations de la loi sur le travail. Un audit avait été mené à la demande de l’employeur.

Ce mardi au Grand Conseil vaudois, Hadrien Buclin (Ensemble à gauche) s’est joint à son collègue socialiste pour dire sa déception de la réponse officielle du Conseil d’État sur le déroulé de cette problématique. Les critiques portaient notamment sur le temps de réaction du Service de l’emploi et l’application de la loi.

Le ministre PLR Philippe Leuba s’est dit choqué par ces propos. «Je ne peux admettre les critiques formulées par certains ici, a-t-il déclaré. Il faut en rester aux faits et à leur chronologie. La loi a été respectée strictement et le Service de l’emploi a fait preuve de diligence.» Le temps de réaction aurait permis en fait au Canton de s’assurer que les employés qui avaient dénoncé des manquements soient protégés de toute rétorsion possible de la part de leur employeur. «Les critiques émises ici sont indignes de ce parlement!» a fustigé Philippe Leuba.