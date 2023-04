Mayotte (F): un élu appel au meurtre de jeunes délinquants

Préparée depuis un an, l’évacuation de «Talus 2» devait constituer la première opération de «décasage» (destruction des cases en tôle), depuis l’arrivée mi-avril de centaines de renforts policiers et de gendarmerie sur l’île. À cette heure, aucune autre opération de ce genre n’est en «phase active». Sur place tôt le matin, des affrontements sporadiques ont eu lieu entre des jeunes du quartier voisin et des forces de l’ordre déployées en nombre.

Un appel au meurtre

Les forces de l’ordre, prises à partie par des jets de pierres, ont répliqué par des tirs nourris de LBD et de grenades lacrymogènes. Signe de la tension extrême dans l’archipel, les déclarations sont de plus en plus virulentes entre partisans et opposants des expulsions. «Ces délinquants, ces voyous, ces terroristes, à un moment donné il faut peut-être en tuer», a été jusqu’à déclarer le premier vice-président du conseil départemental de Mayotte, Salime Mdéré, soutien de la majorité présidentielle, sur la chaîne Outre-mer La Première.