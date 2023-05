Toutes griffes dehors!: Ces designs d’ongles vont-ils un peu trop loin?

Si pour vous, le simple fait d’agrémenter ses ongles de petits strass est déjà osé, vous allez être surpris de découvrir les designs d’ongles suivants, plus fous les uns que les autres, qui ressemblent plus à des oeuvres d’art et font actuellement fureur sur les réseaux sociaux. L’imagination n’a pas de limite, tant que l’acrylique ou le gel le permet. Voici un classement par catégorie.