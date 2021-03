Dans le temps, nos mamans avaient tendance à piquer une vraie crise de nerfs quand on posait négligemment un verre d’eau sur la table. Aujourd’hui, c’est à notre tour de nettoyer la table et on se rend compte qu’il nous faut absolument des dessous de verre. Et vite! Mais malignes comme nous sommes, pas question de les commander simplement sur internet. Nous allons nous-mêmes mettre la main à la pâte et faire de l’objectification de la bourgeoisie le DIY sans doute le plus facile du slowdown.