Tourisme - Notre sélection de beaux hôtels pour des vacances en Europe

Marseille – France

On aime cette destination pour ses restos, ses lieux culturels et sa douceur de vivre typiquement méditerranéenne. Ville chouchou du créateur de mode Jacquemus (qui partage ses adresses favorites ici), elle regorge également de jolis hôtels où poser ses valises. Parmi eux: le Tuba Club, qui a ouvert ses portes au début du mois d’avril. On aime la superbe vue sur la mer.

Tuba Club Tuba Club Tuba Club

Uzès – France

Il n’y a pas que la mer! L’Occitanie, région du sud-ouest méditerranéen, recèle d’innombrables destinations charmantes dans les terres où profiter des terrasses des cafés et déambuler dans les marchés. La ville médiévale d’Uzès est un bijou. Entraigues est un boutique-hôtel niché dans le centre historique. Il dispose d’une petite terrasse sur le toit et d’une piscine à laquelle certaines chambres ont un accès direct. Et si on veut vraiment voir la mer, il faut continuer sa route pour Montpellier et Sète.

Entraigues Entarigues Entraigues

Ostuni – Italie

Cette charmante petite ville des Pouilles est réputée pour ses maisons aux façades blanches. Tenu par deux Suissesses, l’hôtel Paragon 700 a pris ses quartiers dans un palazzo et dispose d’une très belle piscine extérieure.

La ville d’Ostuni dans les Pouilles. Getty Images/iStockphoto Paragon 700 Paragon 700

Ischia – Italie

Cette île de Campanie, située à une heure de bateau de Naples, séduit par son architecture et la beauté de ses plages. Pour un séjour les pieds dans l’eau, cap sur l’hôtel Mezzatorre, son accès à la mer et sa piscine aux accents vintage.

L’île d’Ischia Getty Images/iStochphotos Mezzatorre Mezzatorre

Stari Grad – Croatie

Stari Grad, sur l’île de Hvar, est l’une des plus vieilles villes d’Europe et regorge de coins à découvrir. Pour y séjourner: l’établissement Maslina Resort, un Relais & Châteaux désigné comme l’un des 10 meilleurs hôtels européens en 2021 par le magazine «Condé Nast Traveller».

Maslina Resort Maslina Resort Maslina Resort

Tochni – Chypre

Nichée dans le charmant village chypriote de Tochni, The Carob Tree Villa, en location sur Airbnb, dispose de trois chambres et peut accueillir jusqu’à six voyageurs.

Le village de Techni, à Chypre. The Carob Tree Villa, Airbnb The Carob Tree Villa, Airbnb The Carob Tree Villa, Airbnb

Ölüdeniz – Turquie

Ce petit village séduit par ses eaux bleu lagon. Pour y séjourner: l’établissement Kassandra et sa déco bohème.