mariage unique - Ces détails qui donnent un look d’enfer à une robe de mariée

L’actrice Lily Collins s’est mariée samedi dernier et a partagé les photos de l’événement quelques jours plus tard. Sur les clichés, on la voit porter une robe à col montant Ralph Lauren. À la place du traditionnel voile, l’interprète «Emily in Paris» avait choisi une cape à capuche en dentelle de Calais, ornée de cristaux Swarovski et de petites fleurs en organza du couturier américain.