C’est bientôt l’été: Ces détails qui ruinent une journée à la piscine

Les températures actuelles donnent envie d’aller piquer une tête à la piscine. Mais parfois, il suffit d’un petit rien et la moitié du plaisir est gâchée. Nos confrères de «20 Minuten» ont mené un petit sondage estival. Florilège des comportements qui agacent: «Quand les gens utilisent la piscine ou la pelouse comme toilettes, je ne trouve pas cela approprié», témoigne pudiquement F. W., une lectrice de 32 ans. «Les gens qui se jettent à l’eau sans se doucher, avec un slip sous leur maillot de bain, ça m’énerve!» ajoute un autre.

De plus petits détails peuvent aussi facilement taper sur le système des baigneurs. D. M. l’avoue: il déteste que quelqu’un mette sa serviette de bain juste à côté de la sienne, ou quand des gens marchent dessus. Les fumeurs aussi en prennent pour leur grade: «Dans d’autres pays, fumer en plein air n’est autorisé que dans certains endroits prévus à cet effet, et c’est très bien», estime un dernier lecteur.

La promiscuité dérange

Autre sujet de discorde autour des bassins: la pudeur. Si les corps dénudés peuvent donner des envies de câlins à certains, il convient de garder en tête que ça peut gêner les autres. «Un baiser rapide sur les lèvres est acceptable, mais on devrait se retenir d’aller plus loin à la piscine», estime l’experte. Pour le reste, un peu de bon sens et de savoir-­vivre devrait permettre de désamorcer les éventuelles tensions.