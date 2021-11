Deux aliens prêts à mettre à genoux les Terriens

«Enfin! Si fier et heureux de cet album. Quand Maejor et moi avons créé ce duo en 2015, je n’aurais jamais pensé qu’il m’apporterait les plus beaux souvenirs de ma vie», a posté Garrix sur Instagram, précisant qu’il était nerveux à l’idée de sortir autant de titres en une seule fois. Pour lui, faire de la musique a toujours eu pour but d’être un amusement et de pouvoir expérimenter de nouvelles choses: «C’est la raison de vivre d’Area 21.»