Guerre en Ukraine : Ces deux jeunes mariés passent leur lune de miel au front

Incertains quant à leur avenir, deux Ukrainiens de 24 et 21 ans se sont unis en catastrophe à Kiev, jeudi. Dans la foulée, ils ont pris les armes pour défendre leur pays.

Ensemble, coûte que coûte. Quand la Russie a attaqué leur pays jeudi dernier, Yaryna et Sviatoslav se sont précipités pour se marier, alors que les sirènes retentissaient à travers Kiev. «Ça faisait très peur», confie l’Ukrainienne de 21 ans à CNN. Bien sûr, ce n’était pas le mariage dont avait rêvé ce jeune couple. Les deux amoureux avaient prévu de s’unir le 6 mai et de faire la fête dans un restaurant avec «une terrasse très, très mignonne». «Juste nous, la rivière, et de belles lumières», raconte Yaryna Arieva.