Ces deux-roues donnent l'impression de voler

On s’intéresse à deux motos: la Praga ZS 800, réédition d’un modèle de luxe, et la Stark VARG, une électrique unique en son genre.

Le constructeur tchèque Praga propose de nouveau des motos. Le look vintage de la ZS 800 s’inspire de la Praga BD 500 lancée à la fin des années 1920. Ce nouveau modèle, qui ne pèse que 142 kilogrammes à sec, présente un châssis en acier au chrome molybdène. Sa fourche à poutre sculptée de type parallélogramme et son unité Öhlins entièrement réglable sont également fabriquées à partir de ce matériau. On note en outre la suspension rigide de la roue arrière et le moteur qui développe une puissance de 37 kW/50 ch transmis à la roue arrière par une chaîne et une boîte de vitesses à cinq rapports. Ce petit bijou est prévu en 28 exemplaires, vendus plus de 100’000 francs pièce.

Un modèle électrique: la Stark VARG

Ce deux-roues veut prouver que la technologie électrique est supérieure à l’essence. DR

Dans un autre registre: avec la Stark VARG, Hostettler Moto AG introduit en 2023 une moto électrique unique en Suisse. «Stark Future est né pour défier et inspirer l’industrie de la moto vers la durabilité, écrit Hostettler, et prouver que la technologie électrique est supérieure à l’essence.» Des paroles fortes, qui se traduisent par des actes. Proposée avec un moteur de 60 ou de 80 ch, la moto pèse 110 kilogrammes, dispose d’une centaine de modes de conduite différents et offre jusqu’à six heures d’autonomie. Bon point supplémentaire: la recharge ne prend qu’une à deux heures.

Les suspensions sont signées Kayaba, les étriers de frein sont de la marque Brembo et les jantes en aluminium Excel comportent des moyeux forgés et usinés. DR

L’application Stark permet de sélectionner le mode de conduite souhaité, mais aussi d’analyser les temps au tour, les données cartographiques, la vitesse, la poussée en g, le temps en l’air ou encore la consommation d’énergie. Le top du top a en outre été choisi pour composer le châssis: les suspensions sont signées Kayaba, les étriers de frein sont de la marque Brembo et les jantes en aluminium Excel comportent des moyeux forgés et usinés. Pour une utilisation enduro, une roue arrière de 18 pouces peut être sélectionnée à la place de la roue de motocross de 19 pouces. Le sous-châssis avant est en carbone.