Lausanne-Berne vs Berne-Zurich: «Ces différences de qualité sont inacceptables pour l’usager»

«Sur des parties du réseau, la vitesse commerciale est de plus de 170 km/h. Des trains traversent les Alpes à 200 voire 250 km/h. Sur d’autres parties du réseau, les trains roulent seulement à 90 km/h. Ces différences de qualité sont inacceptables pour l’usager». Le conseiller aux États Olivier Français (PLR/VD) a défendu jeudi à Berne le renforcement des liaisons ferroviaires grandes lignes. Car dans les exemples qu’il donne, il n’est pas bien compliqué de deviner où se trouvent les «parties» du réseau les plus lentes: en Suisse romande, et surtout entre Lausanne et Berne.