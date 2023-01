Prochainement sur nos routes: Ces dix voitures excitantes arrivent en suisse en 2023

Au niveau des nouveautés, 2023 s’annonce électrique, mais pas seulement. Parmi les dix nouveautés les plus excitantes, on trouve aussi bien des modèles pour les amateurs de véhicules électriques que pour les passionnés de voitures essence.

BMW M3 Touring

BMW

Pour les fans, c’est une longue attente qui prendra fin en ce mois de janvier, avec l’arrivée sur nos routes de la BMW M3 Touring. Cette dernière offre aux adeptes de la plus sportive Série 3 une version break qui leur permet non seulement de disposer d’une puissance de 510 ch et de beaucoup d’espace, mais aussi de bénéficier d’une traction optimale sur les routes enneigées grâce à la transmission intégrale – à moins de désactiver la fonction 4x4. Sa commercialisation est prévue pour le premier trimestre 2023.

Corvette Z06

Chevrolet

Les fans européens vont encore devoir patienter jusqu’au mois d’avril, avant que la Corvette de série la plus puissante ne débarque d’Outre-Atlantique sur le Vieux Continent. Les fans de la Z06 de 680 ch rêvent d’ores et déjà de leur première sortie du printemps, même si le son ne sera pas tout à fait le même qu’aux États-Unis, homologation oblige. Son lancement sur le marché est prévu pour le deuxième trimestre.

Ferrari Purosangue

Ferrari

Ferrari a longtemps fait de la résistance en matière de SUV, le défunt patron du groupe FCA, Sergio Marchionne, s'y étant toujours opposé. C'est sans doute aussi la raison pour laquelle les Italiens font référence à leur dernier-né comme «la première voiture à quatre portes de l'histoire de l'entreprise». Grâce à son moteur V12 atmosphérique, sa puissance de 725 ch et sa transmission intégrale, le plus important, à savoir le plaisir de conduire, devrait être préservé. Sa commercialisation est prévue pour le deuxième trimestre.

Ford Bronco

Ford Bronco

Après un léger retard de commercialisation, le moment est désormais venu pour Ford de lancer la réinterprétation de son légendaire véhicule tout-terrain sur le marché européen. Aux États-Unis, pays de tous les possibles, le Bronco a généré une véritable course pour répondre à la demande. C'est sans doute la raison pour laquelle seul un nombre limité de véhicules arrivera chez nous en 2023. Mais comme il devrait s’agir du dernier modèle équipé d’un moteur thermique, il n’y a plus une minute à perdre pour les fans. Le modèle sera disposible au dernier trimestre de cette année.

Jeep Avenger

Jeep

Dans les années à venir, même des marques iconiques comme Jeep devront se mettre à l’électrique. Le premier véhicule du constructeur à ouvrir la voie est l’Avenger, un SUV compact à traction avant doté d’une puissance de 156 ch dont la construction pour le marché européen a lieu en Pologne. Mais pas de panique! Il devrait être suivi par une version plus puissante à quatre roues motrices. Son lancement sur le marché est prévu pour le deuxième trimestre.

Polestar 3

Polestar

La Polestar 3 est le premier SUV lancé sur la marché par la marque électrique. Les Suédois ont vu grand au niveau de la puissance (490 et 517 ch pour le lancement), pour la capacité de la batterie (111 kWh) et en matière d’autonomie (610 km, tel qu’annoncé par le constructeur) et ont équipé le véhicule d'une technologie moderne pour la conduite autonome. Le tout pour un prix tout aussi conséquent d’au moins 99’900 francs. Le lancement est prévu pour le dernier trimestre 2023.

Rolls-Royce Spectre

Rolls-Royce

Glisser sur la route sans un bruit - cela a toujours été la marque de fabrique de Rolls-Royce, même avec un douze cylindres sous le capot. La marque de luxe britannique se met désormais aussi à l'électrique et lance sur le marché la Spectre, une voiture haut de gamme 100% électrique. Ses caractéristiques: une puissance de 585 ch, un couple de 900 Nm, 520 km d'autonomie et un prix qui devrait largement dépasser les 300'000 francs. Son lancement est prévu pour le denier trimestre.

Smart #1

Smart

La nouvelle Smart #1 n'a plus grand-chose en commun avec la Smart actuelle. Fruit d’une collaboration entre Mercedes et Geely, le petit SUV électrique de 272 ch est équipé d’une batterie de 66 kWh qui permet au véhicule urbain de parcourir entre 420 et 440 kilomètres (selon la norme WLTP). Sa commercialisation est prévue pour le deuxième trimestre.

Tesla Model S Plaid

Tesla

Bonne nouvelle pour les fans suisses de Tesla! L’arrivée imminente du dernier modèle de la marque américaine va permettre de mettre un terme à leur attente. Ils pourront, à leur tour, profiter des 1020 ch sur les routes européennes et piquer un sprint à 100 km/h en 2,1 secondes sur les tronçons autorisés jusqu’à atteindre la vitesse de pointe de 322 km/h sur circuit. Ceux qui préfèrent un peu plus de tranquillité pourront aisément parcourir 600 kilomètres jusqu’au prochain arrêt de charge. Sa commercialisation est prévue pour le premier trimestre.

Volvo EX 90

Volvo