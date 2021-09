INSOLITE - Ces drôles de balcons ont de quoi perturber les utilisateurs de TikTok

Un balcon est généralement un bon argument de vente pour un appartement ou une maison. Mais ce n’est pas le cas des balcons de cet immeuble d’habitation, vraisemblablement situé dans l’État de Virginie, car ils n’offrent aucune vue sur les environs et ne permettent ni de profiter du soleil, ni de prendre l’air. Et pour cause: ils se trouvent à l’intérieur de l’immeuble.