Présidentielles françaises – «Ces élections sont hyper déprimantes parce qu’on sait déjà qui va gagner»

Petit clin d’œil à la Suisse

Avec le recul, Jérôme se dit parfois que «c’était quand même confortable en Suisse d’avoir un salaire qui tombe tous les mois». S’il ne regrette pas particulièrement le pays, hormis peut-être le gruyère qui, en Bretagne, ressemble à du «pneu Michelin», Jérôme n’oublie toutefois rien de ses origines. «Quand je ne comprends pas quelque chose, je prends volontairement un solide accent vaudois. On me parle tout de suite plus lentement et on m’explique mieux, plaisante le trentenaire. Les gens se disent alors: «OK, il n’est pas con, il est juste Suisse.» Et le tour est joué!»