C ouleurs pastel, symétrie omniprésente , nostalgi e et poésie . V oilà comment on pourrait résumer l’esthétique de Wes Anderson. Cet univers est désormais transposé dans un livre de photos prises à travers le monde et préfacé par le cinéaste américain en personne. « Les photographies de ce livre ont été prises par des personnes que je n ’ ai jamais rencontrées, écrit -il , de lieux et de choses que je n ’ ai, presque sans exception, jamais vus - mais je dois dire que j ’ ai l ’ intention de le faire .» Le réalisateur poursuit en décrivant le livre comme « une collection d ’ images très divertissante et aussi un guide de voyage particulièrement séduisant ».

Glenorchy Nouvelle-Zélande Frida Berg

«Accidentally Wes Anderson» a d’abord commencé sous la forme d’un compte Instagram. Wally Koval et sa femme Amanda l’ont lancé en 2017 et il compte désormais 1,2 million d ’ abonnés. Le but? Célébrer l’esthétique des films du célèbre réalisateur en invitant la communauté du réseau social à envoyer leurs clichés pris sur les quatre continents .

Oceanside en Californie. @paulfuentes_photo

La première photo publiée sur Instagram est aussi celle de la couverture du livre. Il s’agit de l’hôtel Belvédère, planté sur le col de la Furka dans les Alpes valaisannes . Elle fait référence au plus grand succès au box-office de Wes Anderson, « The Grand Budapest Hotel », sorti en 2014 (voir la bande-annonce au bas de l’article) . Suivront d’autres clichés de la plage de Deauville à l’Inde, en passant par l’Australie, l’Allemagne et la République t chèque. Au total, l’ouvrage compile 200 lieux à travers le monde.

Photo de couverture: l’hôtel Belvédère en Suisse. @carlokuettel

Alors, selon quel critère une photo mérite-t-elle d’être labellisée «Accidentally Wes Anderson»? Wally et Amanda Koval en ont une idée précise. « Visuellement, nous cherchons quelque chose d ’ un peu ordinaire et qui , en même temps, a une touche spéciale , explique Wally au site It’s nice that. Bien que la plupart des photos respectent certaines caractéristiques générales de symétrie, de palette de couleurs, avec peut-être une touche de nostalgie, il y a toujours u n élément sur lequel on ne peut pas vraiment mettre le doigt, mais on sait que cela correspond parfaitement. »

Le fort d’Amber en Inde. Chris Schalkx