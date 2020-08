Musées déserts à Londres «Ces endroits ne peuvent pas survivre sans visiteurs»

Alors que les Londoniens découvrent le plaisir des musées désertés par les touristes étrangers, l’inquiétude est grandissante du côté des conservateurs, qui vivent un mois d’août particulier.

Les galeries et musées s’efforcent de rassurer les visiteurs avec des mesures d’hygiène adaptées.

Avant le confinement, s'approcher du T-rex animé du Musée d'histoire naturelle de Londres relevait de la mission presque impossible. Aujourd'hui, finis la cohue et les jeux de coudes, seuls quelques enfants s'enthousiasment de ses rugissements.

En arrivant, Lynsey Wheeldon, 39 ans, s'est rendue directement dans la salle des dinosaures avec ses enfants. «Il n'y avait que nous et peut-être six ou sept familles», explique-t-elle. «On a vu des tas de choses, c'était super!»

Un calme «rafraîchissant»

Depuis la réouverture le 5 août, les visiteurs étrangers ne représentent plus que 3% des entrées, contre 70% auparavant. Les Londoniens comptent désormais pour 57% des entrées.

Réservations en ligne

Le Royaume-Uni a été durement frappé par la maladie Covid-19, avec plus de 41’000 morts. Malgré la levée presque totale du confinement, de nombreux Britanniques craignent encore de s'aventurer dehors.

Pour tenter de rassurer, les sites touristiques, musées et galeries d'art ont instauré un système de réservation en ligne des visites, des parcours à sens unique pour certains, et mis du gel désinfectant à disposition. Le port du masque est obligatoire. Les salles considérées comme trop risquées sont fermées, par exemple les plus petites avec des installations vidéo.