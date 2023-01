Ces marques suisses qui résistent aux géants internationaux

Popularité des marques : Ces entreprises suisses qui résistent aux géants internationaux

De nombreuses marques emblématiques du pays gardent une place de choix dans le cœur des Suisses selon une étude. Les géants numériques sont en tête, mais n’écrasent pas toute la concurrence non plus.

Parmi les marques les plus appréciées par les Suisses, on trouve des noms comme WhatsApp (1er du classement), Google (3e) ou YouTube (5e), mais aussi Migros (2e), Coop (4e), La Poste (9e) et Le Gruyère (10e). Selon le sondage «Brand Indicator Switzerland» 2023 publié ce mardi, «les marques suisses du commerce de détail et les géants américains de la technologie sont bien perçus» par la population.

L’étude montre que dans le secteur des banques, «PostFinance est la marque la plus appréciée», alors que pour les systèmes de paiement, Mastercard et Twint font la course en tête. En ce qui concerne les voitures, BMW s’impose devant VW et Audi. Du côté des médias, le sondage constate une baisse de l’engouement pour YouTube et Netflix, et note que cette dernière se trouve même quelques rangs en dessous de la télé alémanique SRF dans le classement général.